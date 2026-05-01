『魔入りました！入間くん』 第5話「おしゃべり」あらすじ公開
4月4日（土）より放送中のTVアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ、第5話のあらすじと先行カットが公開された。
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月4日（土）午後6時25分からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送予定。
このたび、5月2日（土）に放送となる第5話「おしゃべり」のあらすじと先行カットが公開された。
＜ 第5話「おしゃべり」あらすじ＞
ソイの自主退学を告げられた問題児（アブノーマル）クラス。
しかし、ソイは実家に戻っておらず、行方不明となっているらしい。
ソイは音楽祭本番までに必ず戻ってくる。そう信じ、問題児クラスは練習を続ける。
そして音楽祭の前日、クラスメートと別れた入間は1人で王の教室（ロイヤル・ワン）に残ることにした…。
＞＞＞第5話先行カットをすべてチェック！（写真5点）
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月4日（土）午後6時25分からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送予定。
＜ 第5話「おしゃべり」あらすじ＞
ソイの自主退学を告げられた問題児（アブノーマル）クラス。
しかし、ソイは実家に戻っておらず、行方不明となっているらしい。
ソイは音楽祭本番までに必ず戻ってくる。そう信じ、問題児クラスは練習を続ける。
そして音楽祭の前日、クラスメートと別れた入間は1人で王の教室（ロイヤル・ワン）に残ることにした…。
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（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
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