NiziUが、7月1日にリリースする初のベストアルバム『Portfolio』の詳細を発表。ジャケット写真やトラックリスト、ティザースケジュールも公開となった。

（関連：【画像あり】NiziU、初のベストアルバム『Portfolio』3形態のジャケット写真）

本作には、「Make you happy」「Step and a step」「Take a picture」や、J.Y. Parkが作詞作曲を手がけた1stアルバムタイトルトラック「Chopstick」など初期NiziUを代表する楽曲や、「Paradise」「SWEET NONFICTION」「Memories」「RISE UP」のほか、メンバー全員が20代を迎え少女から大人への女性へ成長を描いた「YOAKE」、3rdアルバムのタイトルトラック「♡Emotion」、最新EPのタイトルトラック「Too Bad」など、これまでの活動を彩ってきた作品を網羅した全20曲を収録。ファンクラブ限定のWithU盤には、これまでリリースされたユニット曲も収められる。

また、5月15日に先行配信される、西野カナとのコラボ楽曲「LOVE BEAT（feat. NiziU）」のコラボビジュアルが公開。Y2K（2000年代）初頭を彷彿とさせるキラキラでトロピカルな衣装、楽曲の世界観のモチーフであるハイビスカスが華やかに囲む、西野カナとNiziUの10名によるカラフルなビジュアルとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）