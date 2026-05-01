スマートフォン向け3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』（以下、『白猫』）において、TVアニメ『炎炎ノ消防隊』とのコラボイベントが4月30日より開催中だ。

【画像あり】シンラやアーサーなど、第8特殊消防隊の面々が登場！ 美しく描かれた『炎炎ノ消防隊』のキャラクターたち

本コラボでは、同時開催のキャラガチャにシンラ（CV：梶原岳人）、アーサー（CV：小林裕介）、マキ（CV：上條沙恵子）、タマキ（CV：悠木碧）が登場。ストーリーにはアイリス（CV：M・A・O）も登場する。キャラクターはいずれも★4と★5で実装される。

イベントのストーリーでは、マッチボックスで待機中のシンラたち第8特殊消防隊の面々が違和感を覚え、外を覗くと見知らぬ村が炎にのまれる光景が広がっていたという展開が描かれる。キャトラたちと合流して鎮火に当たるなか、救助した謎の少女を巡り、さらなる炎の厄災が襲いかかる内容となっている。

あわせて、『白猫』公式ストアではコラボに合わせた各種ジュエルパックを販売。「プレミアムジュエルパック」（10,000円／税込）、「BIGスタンプ付きジュエルパック」（3,600円／税込）、「コラボ記念スタンプ付きジュエルパック」（800円／税込）、「コラボ衣装キャラ交換券付きジュエルパック」（10,000円／税込、4回まで購入可）がラインナップされる。

「コラボ衣装キャラ交換券」では、黒の後継者（CV：梶裕貴）、ヴァイス（CV：櫻井孝宏）、セレナ（CV：花澤香菜）、ネロ（CV：嶋村侑）のコラボ衣装キャラクターと交換可能だ。

また、『白猫』公式X（@wcat_project）では「コラボの感想を届けよう！キャンペーン」を実施。ハッシュタグ「#白猫炎炎ノ消防隊コラボ感想」をつけて投稿した人の中から抽選で、コラボキャラクターのアクリルスタンドを各20名（合計80名）にプレゼントする。

（文＝リアルサウンドテック編集部）