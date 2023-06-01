　1日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円安の5万9500円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万9284.92円に対しては215.08円高。出来高は9708枚となっている。

　TOPIX先物期近は3715.5ポイントと前日比28.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.71ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59500　　　　　 -30　　　　9708
日経225mini 　　　　　　 59500　　　　　 -30　　　218539
TOPIX先物 　　　　　　　3715.5　　　　 -28.5　　　 24557
JPX日経400先物　　　　　 33855　　　　　-325　　　　 629
グロース指数先物　　　　　 747　　　　　　-5　　　　 890
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース