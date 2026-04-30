中国初の渤海横断ドローン物流ルートが開設

中国初の渤海湾を横断するドローン物流ルートが4月29日、開設されました。このルートは遼寧省大連市と山東省青島市の間を往復し、両都市間の物流に要する時間を大幅に短縮しました。工業情報化部の責任者は、「これは中国が実用シーンをけん引役として、低空域での経済活動を支える装備産業の革新的発展を加速させる重要な進展だ」と述べています。

大連と青島を往復するドローン低空物流ルートでは、最大離陸重量5．25トン、片道340キロ、飛行時間約2時間の大型固定翼ドローンが採用されています。関係者は、ドローンが青島莱西空港に到着した後、このルートが初運用に成功したことは、現地の低空産業の発展をより一層促進することになるだろうと述べました。

渤海地区の既存交通システムを利用した場合、遼寧省と山東省の都市間の鉄道、道路の所要時間はおおむね8時間を超え、海運では5〜10時間を要します。一方、低空で海を横断する直送方式は、より柔軟かつ効率的で、経済性にも優れています。

今回開設された低空ルートは、主に中国郵政などの企業が低空物流輸送を展開するために使用され、日用雑貨、ビジネス文書、高額薬品、緊急物資などさまざまな物品を輸送対象としています。（提供/CGTN Japanese）