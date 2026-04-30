中日は、球団に関わる多種多様な「個」の核心に迫る新たな映像プロジェクト『IDENTITY of Dragons』を、球団公式YouTubeにて始動した。

4月27日に公開した第1弾は、今シーズン投手キャプテンに就任した郄橋宏斗投手に密着。初めて足を踏み入れたライトスタンドで明かした決意、今季初勝利までの試行錯誤の日々を追った。

新しい動画コンテンツでファンに楽しんでもらいたいという思いで、今回の『IDENTITY of Dragons』を企画した。日頃の『#Dragons_Inside』では鮮度優先で、あえて手を加えず公開しているが、今シリーズは画面のレイアウトや音声にもこだわりを持って、普段の動画と差別化を図っている。初回は選手（郄橋宏斗投手）だが、今後もドラゴンズに関わる様々な人々の『IDENTITY』を届ける。

▼『IDENTITY』 → プロフェッショナルの「正体」に迫る

タイトルの『IDENTITY』は、各回対象となる人物の「正体（しょうたい）」を意味します。それは、単なる役割や実績としての姿ではありません。中日ドラゴンズに関わる様々な役割の人物に密着し、大きな看板を背負いながらその内側で何を思い、何に突き動かされているのか。「根底にある想い」に迫り、そのIDENTITYを追う映像作品となります。

▼ 中日ドラゴンズ公式YouTube

球団公式YouTubeは、2019年オフにドアラのYouTuberデビュー宣言をきっかけに登録者数が飛躍的に増加。21年4月から「#Dragons_Inside」として選手の映像なども公開し、26年4月26日現在で 32.8万人。