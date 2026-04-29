■金子麻史カメラマン

「会場の端から端まで、多くの人が行き交う姿が見られます。」



4月29日から始まった、ゴールデンウィーク恒例の「有田陶器市」。メインの通りを中心におよそ400の店が軒を連ねています。伝統的な「有田焼」を、通常より安く購入できるのが魅力の一つです。



掘り出し物を求めて神戸から来たという姉妹は。



■姉妹

「去年、初めて来てすごくよかったので、ぜひことしもと思って。」

「いったん郵便局から荷物を送って、また身軽になって買う感じ。」





キャリーバッグを持って買い物をしていたこちらの夫婦は、なんと40年近く、毎年足を運んでいるそうです。■夫婦「10枚以上は買ってる、でも少ない方。開放感。よっしゃって。」路地裏にある店では。■中村安里記者「こちらの店では、ほとんどの商品が半額なのですが、中には7割引というものもあります。」ずらりと並んでいるのは、ホテルや料亭で使われる器だといいます。■有田焼陶こう・齊藤いわお代表Q一番安いのは何割引？「それはそのとき、私の気持ち次第。」値引き交渉も魅力の一つです。“お得”がいっぱいの有田陶器市は、5月5日までの期間中、100万人以上の人出を見込んでいます。

JTBによりますと、ことしのゴールデンウイークの1人当たりの国内旅行費用は「1万円から2万円未満」が前年から2.1ポイント増え、20.4％と最も多くなりました。



物価高を背景に旅行費用を抑える傾向が強まっているとみられ、「安・近・短」＝安く、近場で、短期間の旅行が人気です。