FBS福岡放送ニュース

フランス1泊16万円超も 23件のうち19件で基準額超え 福岡県議会の海外視察 専門家は

費用が高額だと指摘された福岡県議会の海外視察について8月6日、経費の内訳が公表されました。公開された23件のうち19件で、議員の宿泊費が、県の基準…