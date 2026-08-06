FBS福岡放送ニュース
-
「オール福岡で」副首都指定を目指し 県・福岡市・北九州市が連携
福岡県と福岡市、北九州市は7日、副首都指定に向け、連携して国に働きかけることなどを確認しました。■福岡県・服部知事「オール福岡で、副首…
-
東杜和気象予報士のお天気情報 めんたいワイド 8月7日
東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。【土日の天気・気温】九州北部は、土日ともに雲が広がりますが…
-
令和八年八月八日 特別な日の限定サービス 八木アナが取材しました 福岡
令和8年8月8日、末広がりの「八」が3つ重なる特別な日に、福岡県内では、この日限定のさまざまなサービスがあるようです。 ■八木菜月アナ…
-
参政党・神谷代表「問題のうみを出す」来春の福岡県議選 30人の擁立を目指す
参政党の神谷代表は、来年春の統一地方選挙で、福岡県議選に30人の候補者擁立を目指すと発表しました。■参政党・神谷代表「新しい選択肢を福岡県議会…
-
佐賀県警の新トップ 貝沼諭本部長「前本部長と考えは同じ」 DNA型鑑定不正の調査
佐賀県警には7日、新たに貝沼諭本部長（50）が着任しました。会見で、DNA型鑑定の不正事件について、第三者による調査をするか問われると。■佐賀県警…
-
有罪判決の男性が再審請求 佐賀県警のDNA型鑑定不正
佐賀県警のDNA型鑑定の不正事件を受け、薬物事件で有罪判決を受けた男性が裁判のやり直しを申し入れました。弁護団は、男性の公判で証拠として採用さ…
-
【全国初】「議員の不当な要求から職員を守る」条例制定へ 地位を利用した口利き・事前の情報提供の強要など禁止 福岡
福岡県の服部知事は7日、「議員の不当な要求から県職員を守るため」の新たな条例を制定する考えを明らかにしました。こうした条例の制定は、全国で初…
-
【中継】「若手から選挙を望む声」自民県議団の会長選は10日投票「正副議長経験者はふさわしくない」という声も 福岡
自民党県議団の今後の動きについて、議員総会が開かれた県議会から中継です。松永さん。■松永悠作記者はい、自民党県議団の議員総会は先ほど終了しま…
-
松尾県議の会長職辞任を了承 後任は選挙で決定へ 自民県議団の議員総会 福岡
福岡県議会の金銭授受疑惑をめぐる動きについてです。自民党県議団は7日午後、議員総会を開き、松尾会長の辞任を了承しました。後任は選挙で決める方…
-
お盆の渋滞予測に熊本地震の影響 九州道で最大15キロ NEXCO西日本「不要不急の利用控えて」
高速道路では熊本地震の影響による規制が続いています。 上下ともに通行止めとなっているのは、九州自動車道の松橋IC～えびのIC、南九州自…
-
自民県議団の会長辞任 議員総会で後任の選出方法を協議 福岡県議会
福岡県議会の金銭授受疑惑をめぐる動きについてです。自民党県議団は7日午後、議員総会を開き、県議団会長の辞任表明について対応を協議しています。 …
-
【交通情報】JR鹿児島線 架線にツタのようなもの
JR九州によりますと、7日午後2時45分ごろ、JR鹿児島線の西牟田と羽犬塚の間で、架線にツタのようなものが付着しているのが確認されました。この影響で…
-
九州新幹線 新水俣～鹿児島中央で運転再開「全線再開のめどを8月中に示したい」
熊本地震の影響で、これまで博多と熊本の間でのみ運転していた九州新幹線は、8月7日朝から新水俣と鹿児島中央の間で運転を再開しました。九州新幹線は…
-
「地位を利用した不当な要求から職員を守る」新たな条例を制定へ 福岡県
福岡県の服部知事は7日、議員の不当な要求から県職員を守るための新たな条例を制定する考えを明らかにしました。福岡県では、部課長会による県議会議…
-
【速報】「議員との関係ルール強化」「圧力から職員を守る」倫理規則改正・条例制定を検討 福岡
福岡県の服部知事は7日の定例会見で、福岡県職員倫理規則を改正して、議員との関係に必要なルールを定めるとともに、職員を守るための条例制定…
-
フランス1泊16万円超も 23件のうち19件で基準額超え 福岡県議会の海外視察 専門家は
費用が高額だと指摘された福岡県議会の海外視察について8月6日、経費の内訳が公表されました。公開された23件のうち19件で、議員の宿泊費が、県の基準…
-
「マーシャリング」「重たい防火服」子どもたちが空港の仕事を体験 福岡
福岡空港で6日、夏休みの子どもたちが、空港の仕事を体験しました。■スタッフ「ゆっくり頭の上でバッテンを作ります。ゆっくり、ゆっくり。」飛行機…
-
福岡県柳川市 住宅など5棟焼く火災 住人の男性を病院搬送
福岡県柳川市で6日、住宅など5棟火事があり、50代の男性1人が病院に搬送されました。6日午後4時半前、柳川市大和町皿垣開で「倉庫から爆発音がした」…
-
佐賀県ブランド「いちごさん」苗2000株が盗まれる 警察が捜査
佐賀県のブランドいちご、「いちごさん」の苗、2000株が盗まれました。佐賀県によりますと、8月4日の朝、佐賀県伊万里市の「いちごさん」の生産者が、…
-
「帰宅困難者」天神・博多駅地区で最大3万8000人 受け入れ体制は 福岡
最大震度7を観測した熊本地震では、福岡でも交通機関が乱れ、多くの帰宅困難者が出ました。電車やバスなど、交通網が集中する福岡市での受け入れ体制…