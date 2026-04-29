古川琴音主演夜ドラ『ミッドナイトタクシー』キービジュアル解禁 中村蒼、伊藤万理華ら新キャストも発表
古川琴音主演の6月1日スタートの夜ドラ『ミッドナイトタクシー』（NHK総合／毎週月〜木曜22時45分）より、キービジュアルが解禁。併せて、中村蒼、伊藤万理華らの新キャストが発表された。
【写真】夜ドラ『ミッドナイトタクシー』ミステリアスなタクシードライバー・象子（古川琴音）
本作は昨年の向田邦子賞を史上最年少で受賞した脚本家・兵藤るりによるオリジナル作。雨上がりの空気のようにすがすがしく、触れればこぼれ落ちてしまいそうに繊細な“ひと夜の物語”と、それらを独特のユーモアで抱きしめる癒やしの世界を描く。古川は主人公の象子を演じる。
常連客のサラリーマン、柴崎八雲役には中村蒼。柴崎は都内の高層マンションに住むハイエンド層の独身サラリーマン。配車の際はいつも象子を指名する。いつもとっかえひっかえ違う女性を連れ立って乗り込んでく るが、余計な詮索をしない無口な象子を気に入っている。
伊藤万理華は常連客の俳優・寿々木麗華を演じる。彼女は今をときめく人気若手俳優。売れっ子のため、本来なら事務所の高級ワンボックスがお迎えに上がるが、担当マネージャーが象子の伯母のため、深夜の帰宅時はい つも象子のタクシーを使っている。象子のことは“しょうちゃん”と呼んでおり、大概のことは何でも打ち明けている。
象子の後輩運転手・平良芽衣役には小林桃子。芽衣は象子の勤めるタクシー会社で働く後輩運転手。コロナの猛威が収まった現在も、常にマスクを着けている。社交的な性格ではないが象子には心を開いており、象子のことは“先輩”と呼んでいる。
和久井映見が演じるのは芸能事務所社長で象子の伯母・蘭弥生。象子が幼い頃、象子を置いて蒸発した母親の姉だ。象子の母親が蒸発した後、象子と共に暮らす。象子が独り立ちしたあとは、辣腕（らつわん）の芸能事務 所社長として人気俳優の麗華をマネージメントするなど、忙しい日々を送っている。口癖は「もうムリ」。そのため、象子は彼女のことを“ムリさん”と呼んでいる。仕事帰りは よく遅くなるため、いつも象子を指名して配車してもらっている。
行きつけの喫茶店主・昼川源役には竹中直人。象子が仕事終わりの家路の途中でよく寄って食事をする喫茶『つかれしらず』 のマスター。毎回、象子が変わった料理を注文するが、その難題もことごとくクリアして何でも作れてしまうスゴ腕の調理人でもある。
夜ドラ『ミッドナイトタクシー』は、6月1日よりNHK総合にて毎週月〜木曜22時45分放送。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■中村蒼（柴崎八雲役）
人は見かけによらず様々な悩み、秘密、悲しみや孤独を抱えています。人の本質は長い付き合いを経ていても中々見えないものですが、何故か今作の主人公・蘭象子の運転するタクシーに乗るとつい本音が溢れてしまう乗客達。タクシーという空間がそうさせるのか象子の人柄がそうさせるのか。
僕が演じる柴崎八雲はいつも象子を指名し車内では調子良くベラベラ喋っています。ナルシストで自意識が高く本当の愛を求めて生きている男ですが彼もまた誰にも言えない悩みを持っています。人は見かけによりませんね。皆さんも是非、象子の運転するタクシーの空間を一緒に味わってみて下さい。
■伊藤万理華（寿々木麗華役）
象ちゃんは、変わらないままただそこにいます。バックミラー越しに見える遠くを見つめる象ちゃんの眼差しと、窓越しの変わらない東京の夜景に、なんだかホッとするみたいです。
おかげで麗華は車内でのびのびと過ごしています。その時間が本当に嬉しくて、心地良いです。家と仕事現場を送迎してくれるタクシーは、きっと心のバランスを整える場所になっているのかもしれません。それはきっと、運転手が象ちゃんだからなのだろうなと思います。
■小林桃子（平良芽衣役）
この度、平良芽衣役を演じさせていただきます小林桃子です。彼女は古川琴音さん演じる象子が勤めるタクシー会社の後輩で、物語の中で象子と深く関わっていく存在です。
本読みの日に、監督、古川さんからいただいたアドバイスを通して平良芽衣という人物の輪郭がパッと広がっていきました。撮影では、監督と対話を重ねながら象子との距離感の変化を大切に演じました。二人の関係がどのように変化していくのか、是非注目してご覧いただけたら嬉しいです。
■和久井映見（蘭弥生役）
象子と、象子が関わる個性もリズムもまったくちがう様々な人々の様々な物語。その人がどんなふうに生きてきて、何を思い、そこからまたどう生きていくのか。
タクシーでの時間の中で、人との関わりの中で、少しずつ明らかにもなる物語。「象子は何を思うのだろう…」「この後どうなるのだろう…」と、ドラマの放送の15分を楽しみにしていただけますように…。街中でタクシーを見かけた時に、象子や登場人物の誰かの事をふと思い出していただけますように…。どうぞ、見守り、見届けてくだい。
■竹中直人（昼川源役）
古川琴音さんの眼差しとその声に圧倒されました。【俳優】ではなくやはり、【女優】と言う言葉を失ってはならないと感じました。この作品を通して琴音さんに出会えた事、感謝驚きです そしてみなさんがこの作品をどう受けとめるのか、楽しみにしています。
もし気に入ってくれたのなら、大切なともだちだけに「ミッドナイトタクシー」面白いよ…って、そっと伝えてね。…あっ！ ぼくは、いかれたじいさん役ですがいっしょうけんめいやりました。よしなに…。
【写真】夜ドラ『ミッドナイトタクシー』ミステリアスなタクシードライバー・象子（古川琴音）
本作は昨年の向田邦子賞を史上最年少で受賞した脚本家・兵藤るりによるオリジナル作。雨上がりの空気のようにすがすがしく、触れればこぼれ落ちてしまいそうに繊細な“ひと夜の物語”と、それらを独特のユーモアで抱きしめる癒やしの世界を描く。古川は主人公の象子を演じる。
伊藤万理華は常連客の俳優・寿々木麗華を演じる。彼女は今をときめく人気若手俳優。売れっ子のため、本来なら事務所の高級ワンボックスがお迎えに上がるが、担当マネージャーが象子の伯母のため、深夜の帰宅時はい つも象子のタクシーを使っている。象子のことは“しょうちゃん”と呼んでおり、大概のことは何でも打ち明けている。
象子の後輩運転手・平良芽衣役には小林桃子。芽衣は象子の勤めるタクシー会社で働く後輩運転手。コロナの猛威が収まった現在も、常にマスクを着けている。社交的な性格ではないが象子には心を開いており、象子のことは“先輩”と呼んでいる。
和久井映見が演じるのは芸能事務所社長で象子の伯母・蘭弥生。象子が幼い頃、象子を置いて蒸発した母親の姉だ。象子の母親が蒸発した後、象子と共に暮らす。象子が独り立ちしたあとは、辣腕（らつわん）の芸能事務 所社長として人気俳優の麗華をマネージメントするなど、忙しい日々を送っている。口癖は「もうムリ」。そのため、象子は彼女のことを“ムリさん”と呼んでいる。仕事帰りは よく遅くなるため、いつも象子を指名して配車してもらっている。
行きつけの喫茶店主・昼川源役には竹中直人。象子が仕事終わりの家路の途中でよく寄って食事をする喫茶『つかれしらず』 のマスター。毎回、象子が変わった料理を注文するが、その難題もことごとくクリアして何でも作れてしまうスゴ腕の調理人でもある。
夜ドラ『ミッドナイトタクシー』は、6月1日よりNHK総合にて毎週月〜木曜22時45分放送。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■中村蒼（柴崎八雲役）
人は見かけによらず様々な悩み、秘密、悲しみや孤独を抱えています。人の本質は長い付き合いを経ていても中々見えないものですが、何故か今作の主人公・蘭象子の運転するタクシーに乗るとつい本音が溢れてしまう乗客達。タクシーという空間がそうさせるのか象子の人柄がそうさせるのか。
僕が演じる柴崎八雲はいつも象子を指名し車内では調子良くベラベラ喋っています。ナルシストで自意識が高く本当の愛を求めて生きている男ですが彼もまた誰にも言えない悩みを持っています。人は見かけによりませんね。皆さんも是非、象子の運転するタクシーの空間を一緒に味わってみて下さい。
■伊藤万理華（寿々木麗華役）
象ちゃんは、変わらないままただそこにいます。バックミラー越しに見える遠くを見つめる象ちゃんの眼差しと、窓越しの変わらない東京の夜景に、なんだかホッとするみたいです。
おかげで麗華は車内でのびのびと過ごしています。その時間が本当に嬉しくて、心地良いです。家と仕事現場を送迎してくれるタクシーは、きっと心のバランスを整える場所になっているのかもしれません。それはきっと、運転手が象ちゃんだからなのだろうなと思います。
■小林桃子（平良芽衣役）
この度、平良芽衣役を演じさせていただきます小林桃子です。彼女は古川琴音さん演じる象子が勤めるタクシー会社の後輩で、物語の中で象子と深く関わっていく存在です。
本読みの日に、監督、古川さんからいただいたアドバイスを通して平良芽衣という人物の輪郭がパッと広がっていきました。撮影では、監督と対話を重ねながら象子との距離感の変化を大切に演じました。二人の関係がどのように変化していくのか、是非注目してご覧いただけたら嬉しいです。
■和久井映見（蘭弥生役）
象子と、象子が関わる個性もリズムもまったくちがう様々な人々の様々な物語。その人がどんなふうに生きてきて、何を思い、そこからまたどう生きていくのか。
タクシーでの時間の中で、人との関わりの中で、少しずつ明らかにもなる物語。「象子は何を思うのだろう…」「この後どうなるのだろう…」と、ドラマの放送の15分を楽しみにしていただけますように…。街中でタクシーを見かけた時に、象子や登場人物の誰かの事をふと思い出していただけますように…。どうぞ、見守り、見届けてくだい。
■竹中直人（昼川源役）
古川琴音さんの眼差しとその声に圧倒されました。【俳優】ではなくやはり、【女優】と言う言葉を失ってはならないと感じました。この作品を通して琴音さんに出会えた事、感謝驚きです そしてみなさんがこの作品をどう受けとめるのか、楽しみにしています。
もし気に入ってくれたのなら、大切なともだちだけに「ミッドナイトタクシー」面白いよ…って、そっと伝えてね。…あっ！ ぼくは、いかれたじいさん役ですがいっしょうけんめいやりました。よしなに…。