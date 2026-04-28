「海外軍事作戦戦闘偉勲記念館」の前で肩を並べて歩く（手前左から）北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記、ロシアのウォロジン下院議長、ベロウソフ国防相＝26日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】ロシアのウクライナ侵攻を支援するために北朝鮮が派遣した兵の戦死者が2千人を超えるとみられることが28日、分かった。平壌で26日に完工した戦死者の追悼施設「海外軍事作戦戦闘偉勲記念館」の石碑に約2300人分の名前が記されて