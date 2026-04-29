上戸彩、“母の教え”に感謝 『SAKAMOTO DAYS』舞台あいさつで美脚チラリ
俳優の上戸彩が29日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』初日舞台あいさつに登壇。美脚がチラリと垣間見える衣装で魅了した。
【全身ショット】圧巻の美脚をみせた横田真悠
自身のルールについてトークする場面で、上戸は「上戸家の教育なのかもしれないですが」と前置きしつつ「“いいとこ探しゲーム”というものを、いつも母親から言われていました。例えば、電車に乗っていて『赤いものを探そう』という時に、赤い自転車を見つけたとすると『かわいい自転車だね』とか、必ず褒めて終わるんです。（そこから派生して）学校で『きょう、この子からこういうことを言われた』みたいな時も、母が『その子にいいところはないの？』とか聞かれると『こういうところもあって』とか、どんどんいいところが大きくなってきて。だから、私、嫌いな人とか苦手な人がこの世にいないんですけど、それは母親の教育からきているのかなと思って、自分もそうしようとしています」と明かしていた。
同作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディーだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
舞台あいさつにはそのほか、目黒蓮、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由、福田雄一監督も登壇した。
【全身ショット】圧巻の美脚をみせた横田真悠
自身のルールについてトークする場面で、上戸は「上戸家の教育なのかもしれないですが」と前置きしつつ「“いいとこ探しゲーム”というものを、いつも母親から言われていました。例えば、電車に乗っていて『赤いものを探そう』という時に、赤い自転車を見つけたとすると『かわいい自転車だね』とか、必ず褒めて終わるんです。（そこから派生して）学校で『きょう、この子からこういうことを言われた』みたいな時も、母が『その子にいいところはないの？』とか聞かれると『こういうところもあって』とか、どんどんいいところが大きくなってきて。だから、私、嫌いな人とか苦手な人がこの世にいないんですけど、それは母親の教育からきているのかなと思って、自分もそうしようとしています」と明かしていた。
舞台あいさつにはそのほか、目黒蓮、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由、福田雄一監督も登壇した。