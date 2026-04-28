【WORLD SCOUT】次回、2人の候補者が脱落…最終審査進出者が決定「圧倒的な存在感」「特別なものを持っている」審査員から絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/28】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃10が4月28日に放送された。中間評価の模様が放送され、次回2人の候補者が脱落する。
【写真】HYBEオーディション候補者、最終審査進出者発表の様子
第2章アメリカ・ロサンゼルス編では、三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人で合宿をスタートさせたが、Hioriが急遽辞退。最終審査までのレッスン期間を延長することとなり「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Rinka Aratake（荒武凜香）が復活した。
そして急遽、中間評価を実施が決定し、候補者が2人に絞られることに。その後行われる最終審査ではグループに加入する“たった1人”のデビューメンバーが選ばれる。
＃10では、中間評価を控える4人がレッスンに励む様子を放送。中間評価では、最終審査のオリジナル課題曲となっていた「PARTY b4 the PARTY」「WE RIDE」の2曲を候補者の4人でパフォーマンスすることとなる。
当初のスケジュールが大幅に伸び、人間関係に悩みを抱える候補者もおり、極限状態の一同はレッスンに奮闘。数々の苦難や衝突があったが、4人は中間評価に向けて意識を改めみるみる成長する様子を見せた。中間評価当日には、4人はモノトーンの衣装に身を包み、メイクアップした姿で登場。審査員は終始笑顔を見せ「沢山練習しましたね」「とてもいいパフォーマンスでした」と4人のパワーアップした姿を絶賛した。
そして、終盤にはHYBE Americaオフィスで行われた審査員会議の模様が映された。ビヨンセの楽曲を制作したことで知られるバート・シュウデルは「AyanaとRinkaの歌唱力は間違いなく際立っていた」「Rinkaはパフォーマンス面で圧倒的な存在感を示している」、Fifth Harmonyのローレンは「Rinkaは今回初めてパフォーマンスを見たけど、彼女の歌は本当に素晴らしい」とボーカルについて講評。HYBE×Geffen署長のミトラ・ダラブはAyanaの名前を挙げ「彼女は私たちの求めているものを持っている」と絶賛した。
KATSEYEを発掘・育成したジェイ・インは「Sakuraはデビューメンバーの3人が持っていない特別なものを持っているように感じます」と、既に決まっているメンバーを踏まえてSakuraが印象に残ったとコメント。また、ローレンはAoiの名前を出し「性格がすごく好き。彼女はダンサーとしても素晴らしいと思う。表情は完璧で集中力もすごく高い」と話し、各審査員から全員の名前が挙がっていた。
1時間に及ぶ審査が終わると、4人の候補生が登場。「最終審査に進む合格者2名を発表します」と告げられ、＃10の放送は終わりを迎えた。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE×Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE×Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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【写真】HYBEオーディション候補者、最終審査進出者発表の様子
◆「ワースカ」4人の候補者が中間評価に挑む
第2章アメリカ・ロサンゼルス編では、三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人で合宿をスタートさせたが、Hioriが急遽辞退。最終審査までのレッスン期間を延長することとなり「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Rinka Aratake（荒武凜香）が復活した。
◆「ワースカ」中間評価へ
＃10では、中間評価を控える4人がレッスンに励む様子を放送。中間評価では、最終審査のオリジナル課題曲となっていた「PARTY b4 the PARTY」「WE RIDE」の2曲を候補者の4人でパフォーマンスすることとなる。
当初のスケジュールが大幅に伸び、人間関係に悩みを抱える候補者もおり、極限状態の一同はレッスンに奮闘。数々の苦難や衝突があったが、4人は中間評価に向けて意識を改めみるみる成長する様子を見せた。中間評価当日には、4人はモノトーンの衣装に身を包み、メイクアップした姿で登場。審査員は終始笑顔を見せ「沢山練習しましたね」「とてもいいパフォーマンスでした」と4人のパワーアップした姿を絶賛した。
◆「ワースカ」次回2人脱落へ
そして、終盤にはHYBE Americaオフィスで行われた審査員会議の模様が映された。ビヨンセの楽曲を制作したことで知られるバート・シュウデルは「AyanaとRinkaの歌唱力は間違いなく際立っていた」「Rinkaはパフォーマンス面で圧倒的な存在感を示している」、Fifth Harmonyのローレンは「Rinkaは今回初めてパフォーマンスを見たけど、彼女の歌は本当に素晴らしい」とボーカルについて講評。HYBE×Geffen署長のミトラ・ダラブはAyanaの名前を挙げ「彼女は私たちの求めているものを持っている」と絶賛した。
KATSEYEを発掘・育成したジェイ・インは「Sakuraはデビューメンバーの3人が持っていない特別なものを持っているように感じます」と、既に決まっているメンバーを踏まえてSakuraが印象に残ったとコメント。また、ローレンはAoiの名前を出し「性格がすごく好き。彼女はダンサーとしても素晴らしいと思う。表情は完璧で集中力もすごく高い」と話し、各審査員から全員の名前が挙がっていた。
1時間に及ぶ審査が終わると、4人の候補生が登場。「最終審査に進む合格者2名を発表します」と告げられ、＃10の放送は終わりを迎えた。
次回、2人脱落で最終進出者決定— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) April 28, 2026
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE×Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE×Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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