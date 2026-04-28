4月27日、歌手のAdoが『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演。新曲『ビバリウム』を披露する際、テレビ初の“顔出し”をおこない、注目が集まっている。

「もともと、2月に公開された同楽曲のMVでは、これまで“顔出しNG”を貫いてきたAdoさんが、ついに横顔を解禁し、話題を集めました。公開された映像では、黒髪ストレートヘアなビジュアルや、青いカラーコンタクトと長いまつげが印象的な目元がアップになり、『めっちゃ可愛い』とファンから絶賛の声が寄せられています。

今回出演した『CDTV』では、基本はシルエット姿でのパフォーマンスでしたが、途中で“目元のみ”がフォーカスされるカメラワークがおこなわれ、顔の一部が解禁された形となりました。MV同様、青いカラコンやぱっちり二重が映し出されており、視聴者からは『目が綺麗すぎる』と衝撃が広がっています」（芸能担当記者）

これまで、テレビの音楽番組に出演しても、一貫してシルエットで歌い踊ってきたAdoだったが、『ビバリウム』ではついに殻を破る形となった。だが、今回出したのは目元のみで、顔全体を出すまでには至っていない。Xでは、Adoの“小出し戦略”に、うんざりする人々の声も寄せられている。

《adoの顔出し小出しするくらいならしない方がいいのになーと思う》

《まぁ顔出さない歌い手も増えてきたし、先駆者としては新鮮味が無くなった所でいち早く次の一手なんでしょうなぁ。》

Adoの顔出しをめぐっては、長らく“タイミング次第”とみられ、注目を集めてきた。

「2023年、『NHK紅白歌合戦』への初出場が決まった時にも、顔出し解禁なるか？と囁かれてきました。当時の『女性自身』の報道によれば、Adoさんは身近な関係者たちに『もう、素顔を出してもかまいません』と話していると伝えられています。そうした心境が募った結果、『ビバリウム』で顔出しする選択をしたのでしょう。

ただ、それでも真正面から全てを映す、という形ではなく、横顔や斜め後ろからのショットばかり。顔出しするのであれば、そろそろ“完全解禁”してほしい、という意見も少なくありません。タイミングは慎重に見極める必要があるでしょうが、素顔への興味で引っ張るのも、限界に近いのかもしれません」（同前）

完全解禁の日は近いのだろうか――。