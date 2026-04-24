北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に３０代妻の遺体を遺棄した疑いがあるとして２４日、北海道警察が同市職員の３０代男性を事情聴取している。現在、動物園は休園中で、２９日に再開予定だった。

市職員は旭山動物園に勤務していた。道警に対して「焼却炉に妻の遺体を遺棄した」という趣旨の供述をしているという。この日、道警は焼却炉周辺を捜査。遺体が発見されたという情報はまだない。



旭山動物園は動物のありのままの行動を見せる「行動展示」で人気のスポット。２９日に再開して、ゴールデンウイークに多くの人が訪れるはずだった。

動物園担当者は「私どもからはお答えできない」とコメント。動物園を運営する旭川市役所の担当者は「報道に驚いています。まだ任意で事情聴取を受けている段階なのでわれわれとしては、コメントする立場にはありません。しかし、動物園に捜査は入っていますので、捜査には全面的に協力して参りたい」と話した。

問題の焼却炉とはどんなものなのか。「園内の動物が亡くなったら死因を調べるために解剖をします。その後、死骸を焼却するところです」（同）。一般客の入れない敷地にあるという。

真相解明が待たれる。