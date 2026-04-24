上品で余裕のある暮らしをしていそうなマダムたちの会話。ゴルフ三昧の夫、単身赴任中の不安、そして「長く一緒にいること」への迷い。結婚って、「一緒にいたい」だけでは語れないものなのかもしれません。思わずその輪に入りたくなり、「結婚相手の選び方を教えてほしい」と感じた、ある午後の話です。



【漫画】「夫が長生きすること」への妻の思い…結婚って何だろう（全編を読む）

スコーンの香りが漂うカフェでのひととき

東京都内の住宅街に住むCさん（30代前半・未婚）は、リモートワークの日には、自宅ではなくお気に入りのカフェで仕事をすることが多いといいます。



その日訪れていたのは、落ち着いた住宅街の一角にあるスコーンが有名なカフェでした。木の温もりを感じる内装に、静かに流れる音楽。店内にはほどよい距離感で席が配置されており、集中して作業をするには最適な環境です。



一通りの業務を終え、コーヒーを手に、ようやく肩の力を抜きました。ふと周囲の音が耳に入ってきたのは、そんなときでした。



上品なマダムたちの、穏やかながら現実的な会話

近くのテーブルには、50代くらいと思われる女性が3人座っていました。声のトーンや言葉遣いから、長く親しい関係であることが伝わってきます。



ちらりと視界に入ったその姿は、いずれも上品で洗練された印象でした。質の良さが伝わる洋服や、手入れの行き届いたバッグ。いわゆる余裕のある暮らしぶりがうかがえる雰囲気です。



会話は和やかに進んでいましたが、次第に家庭の話題へと移っていきます。



「うちの人、ゴルフばっかりなのよ。週末はほとんどいないの」



少し呆れたような口調に、他の2人が笑いながら頷きます。



「うちは海外に単身赴任で、ほとんど帰ってこないから、それはそれで何してるか分からないのよね。浮気とか、考えたくないけど」



軽く笑いながらも、その言葉には曖昧な不安が滲んでいました。どの話も深刻に語られるわけではありませんが、長年の生活の中で積み重なった感情が、自然とにじみ出ているようでした。



「長生きしますけどいいですか？」という一言の余韻

そんな流れの中で、1人の女性が話題を変えました。



「禁煙させたいのよね」



ありふれた話題に思えましたが、その後の展開に、Cさんは思わず手を止めます。



「それで、かかりつけの先生に相談したのよ。そしたら『長生きしますけどいいですか？』って言われて」



一瞬の間のあと、3人は小さく笑いました。



「それでちょっと悩んでるのよね」



その言葉の意味を理解した瞬間、Cさんは強い違和感と同時に、不思議な納得を覚えたといいます。



健康になることは望ましいはずです。しかし、その先にある「長く一緒にいる」という現実を、素直に喜べない感情がある。それを、彼女たちはごく自然に受け止めているようでした。



周囲の2人も、深く突っ込むことなく、「わかる気がする」といった表情で頷いています。その軽やかなやり取りが、かえって現実の重みを際立たせていました。



Cさんはこれまで、結婚について前向きな話を耳にする機会のほうが多かったといいます。「一緒にいて楽しい」「価値観が合う」といった言葉が並ぶ中で、目の前の会話は、それとは異なる次元のものでした。



ゴルフ三昧の夫への諦めにも似た感情。距離があることで生まれる不安。そして、「長生きしてほしいかどうか」に対する迷い。



それらはどれも、長い時間を共に過ごしたからこそ見えてくる現実であり、決して特別な話ではないのかもしれません。



上品で余裕のある暮らしをしているように見える人たちでさえ、こうした思いを抱えている。その事実は、Cさんにとって小さくない衝撃でした。



思わず浮かんだ、切実な問い

気がつけば、Cさんは仕事のことも忘れ、その会話に意識を向けていました。そして、ふと強く感じたといいます。



あの輪の中に入りたい。



そして、こう尋ねてみたい。



「結婚相手の選び方を、教えていただけませんか」



それは単なる興味ではなく、自分のこれからに直結する、切実な問いでした。



結局その場で声をかけることはできず、Cさんは静かに席を立ちました。しかし、「長生きしますけどいいですか？」という一言は、その後も心に残り続けています。



結婚とは、誰かと一緒になることだけではなく、その先の時間をどう受け止めていくかという選択でもある。その現実を、静かに突きつけられたような午後でした。



（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）