夫が不倫で離婚＆自己破産した美人シンママのエリナが、元Jリーガーのゆうとの「心の壁」を崩し、イチゴを介した濃厚なキスを披露。衝撃の展開にスタジオは悲鳴に包まれた。

【映像】美人シンママと元Jリーガーの過激な濃密キス

4月23日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

シングルマザーのエリナが、元Jリーガーのゆうとを誘い、夜の沖縄へと抜け出した。「沖縄の街にちょっとデート行きませんか？」「クリスマスデート、行きましょう」と積極的に誘い出したエリナ。

イルミネーション輝く場所で、エリナはゆうとの「心の壁が分厚すぎて」と指摘しつつも、「甘えたいなって思えた相手」とストレートに好意を伝える。しかしゆうとは「めちゃくちゃ嬉しいよ、本当に」と繰り返すものの、どこか壁を感じさせる反応。そんな中、番組から「いちごでポッキーゲーム」という劇薬のような処方箋が届く。「無理じゃない？チューないと」と戸惑うエリナだったが、意を決して至近距離でいちごを食むと、二人の唇はしっかりと重なった。

二人の唇が完全に重なると、スタジオのアレン様は「キャーーー！ イヤーーー！」と絶叫。真木よう子も「えっ…えっ！よくやめられたな」と息を呑むほどの長いキスとなった。終了後、エリナ「甘酸っぱい」「なんかちょっと唇触れてごめんなさい」と微笑み、放心状態で語っていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。