「経営体制の変更および今後の運営に関するお知らせ

【映像】「モームリの新規受付を再開」運営会社のHP

株式会社アルバトロス（本社：神奈川県横浜市）は、当社および前代表取締役 谷本慎二が弁護士法違反および組織犯罪処罰法違反により起訴された事実を厳粛に受け止めております。

なお、経営体制の見直しにつきましては、起訴に先立ち令和8年4月1日付で実施済みであることをあわせてお知らせいたします。

このたびは、ご利用者の皆様、ならびに関係各所の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

1．本件に関する当社の認識

当社は、本件起訴を重く受け止めております。本件は、紹介料の受領に関して起訴されたものであり、現時点において、当社が提供する退職代行モームリのサービス自体に関する司法判断が示されたものではありません。

2．経営体制の変更について

令和8年4月1日付で、谷本慎二は代表取締役を辞任し、後任として浜田優花が代表取締役に就任いたしました。当社は、新たな経営体制のもと、外部専門家の助言を受けながら、法令遵守体制および内部管理体制の見直しと強化を徹底してまいります。

3．今後の運営について

本プレスリリースの公表をもって、退職代行モームリの新規受付を再開いたします。

今後は、より一層関係法令を踏まえた業務運営に努めるとともに、再発防止および信頼回復に取り組んでまいります」

（『ABEMA NEWS』より）