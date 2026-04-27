退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスは、23日、新規受付の再開を発表した。 同社は今年2月、創業者の前代表らが弁護士法違反（非弁行為）などの疑いで逮捕・起訴されるという異例の事態に見舞われていた。今回の営業再開にあたり、同社は浜田優花氏を新代表に据え、外部専門家の助言を得て法令順守を徹底するとしている。 しかし、一度刑事事件にまで発展したサービスが、法的リス