【経済ニュースの核心】社内にはケアできる中堅社員が不在…GW明けは新入社員の「五月病」が激増する退職代行サービス「モームリ」を運営する「アルバトロス」（横浜市）は4月23日、サービスの受け付けを再開したと発表した。「明日からもうムリです」と、退職願を出せない若者たちの駆け込み寺として急成長してきた「モームリ」。累計4万人の利用者を抱え、メディアの寵児となっていた創業者の谷本慎二氏と、従業員である妻が電