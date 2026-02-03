「仕事が辛い、もう無理」――そんな労働者たちの悲痛な叫びを代弁し、退職手続きを代行するサービスとして急成長を遂げていた「モームリ」。都内を走る宣伝トラックやSNSでの発信で知名度を高めていた同社の運営トップが、ついに逮捕される事態となった。華々しいメディア露出の裏で、「モームリ」では違法な非弁行為が常態化していた疑いがもたれている。さらに集英社オンラインは社長による強烈な