2月3日、退職代行サービスとして多数のメディアでも取り上げられていた、『モームリ』を運営する株式会社アルバトロス社長・谷本慎二容疑者（37）と、従業員で妻の志織容疑者（31）が弁護士法違反の容疑で逮捕された。【写真】ここが発生源？モームリ社長の逮捕前に掲げられたプラカード今の職場は「もうムリ!」と退職したい依頼者の代わりに手続きを進める『モームリ』だったが、そのわかりやすいネーミングからか、2月8日