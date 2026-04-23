退職代行サービス『モームリ』の運営会社アルバトロスが23日、SNSで声明を発表。新たな経営体制のもと、新規受付を再開することを発表した。【Xより】退職代行サービス『モームリ』新規受付を再開【声明全文】同社をめぐっては2025年10月に警視庁が弁護士法違反の疑いで運営会社などの家宅捜査を実施。同社は「弊社は本件事態を厳粛に受け止めており、引き続き、警視庁の捜査に適切に対応してまいります」と公式サイトでコメン