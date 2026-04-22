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金融教育家の塚本俊太郎氏が、YouTubeチャンネル「塚本俊太郎の金融リテラシーチャンネル」にて「【60代の貯金】平均2683万円は本当？中央値との違いと自分の位置を解説」と題した動画を公開した。動画では、60代の貯金事情について、平均値のからくりと真の貯金額の実態を統計データを用いて解説している。



塚本氏はまず、60代の特徴として、働き続ける人が増える一方で引退時期が近づき、住宅ローンなどの返済が終わり支出が安定してくる時期だと定義する。その上で、「60代2人以上世帯の平均貯金額2683万円」という数字の裏側にある事実を紐解いていく。



動画の大きな特徴は、単身世帯と2人以上世帯に分け、金融資産の分布をピラミッド型のグラフで視覚的に解説している点にある。単身世帯の平均値は1364万円だが、金融資産を持たない人が約3割を占めており、データを順に並べた中央の値を指す「中央値」は300万円まで下がる。一方、2人以上世帯でも平均値は2683万円だが、中央値は1400万円にとどまるという。



塚本氏は「どうしても大金持ちの人がいるとその数字に引っ張られちゃう」と述べ、自分の立ち位置を把握するには平均値よりも中央値を参考にすべきだと指摘する。さらに、資産額が多い世帯ほど株式や投資信託での運用意欲が高い傾向にあると言及した。



老後資金を増やすための具体的なアクションとして、塚本氏は家計簿アプリなどを活用した「支出の把握」と、保険やスマートフォンの料金プランといった「固定費の見直し」による倹約を提案する。それに加え、「NISAで長期・積立・分散投資」を行うことの重要性を強調。資産配分の目安として「100から年齢を引いたパーセンテージ」を投資信託にし、残りを安全資産で運用する手法を紹介した。倹約と投資を効果的に組み合わせることが、60代からの堅実な資産形成の鍵であると結論付けている。