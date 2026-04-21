「なんて可愛いんだ」「レインボー?」バルセロナの来季1stユニフォームの実物画像がリークされる
バルセロナが2026-27シーズンに着用する1stユニフォームの実物画像がリークされたようだ。
ユニフォーム専門サイト『フッティ・ヘッドラインズ』によると、写真はギリシャのスポーツストアで撮影されたものとみられる。
バルセロナの来季1stユニフォームは、改装されたカンプ・ノウの外観からインスピレーションを得た青3色と赤3色のストライプが特徴。ナイキやSpotify(スポティファイ)のロゴは金色となっている。正式な販売時期は今夏の予定だという。
スペイン『バルサ・ユニバーサル』は公式X(@BarcaUniversal)で「バルセロナの2026-27シーズンのホームユニフォームの実物画像が初めて流出した」と投稿。「このシャツはギリシャのJD Sportsで発見され、本物であることが確認されている」と続けた。
ファンからは「素晴らしい」「なんて可愛いんだ、最高だね」「正直なところ、なかなか良さそうだ」と称賛の声が上がった一方、「これはひどい…」「ダサい」「最悪だ」「ウォーミングアップ用のシャツみたい」「これは一体どんなレインボーキットなんだ?」といった反応も寄せられ、賛否両論を呼んでいる。
今季のバルセロナはUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)とコパ・デル・レイの優勝こそ逃したが、1月にスペインスーパーカップを制覇。ラ・リーガでは、残り7試合で2位レアル・マドリーに9ポイント差をつけて首位を快走し、2連覇は目前となっている。
ユニフォーム専門サイト『フッティ・ヘッドラインズ』によると、写真はギリシャのスポーツストアで撮影されたものとみられる。
バルセロナの来季1stユニフォームは、改装されたカンプ・ノウの外観からインスピレーションを得た青3色と赤3色のストライプが特徴。ナイキやSpotify(スポティファイ)のロゴは金色となっている。正式な販売時期は今夏の予定だという。
ファンからは「素晴らしい」「なんて可愛いんだ、最高だね」「正直なところ、なかなか良さそうだ」と称賛の声が上がった一方、「これはひどい…」「ダサい」「最悪だ」「ウォーミングアップ用のシャツみたい」「これは一体どんなレインボーキットなんだ?」といった反応も寄せられ、賛否両論を呼んでいる。
今季のバルセロナはUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)とコパ・デル・レイの優勝こそ逃したが、1月にスペインスーパーカップを制覇。ラ・リーガでは、残り7試合で2位レアル・マドリーに9ポイント差をつけて首位を快走し、2連覇は目前となっている。
NEW: The first real image of Barcelona's 2026/2027 home kit has been leaked. pic.twitter.com/1qctfA5AG7— Barça Universal (@BarcaUniversal) April 20, 2026