「専業主婦は老後資金が足りなくなりやすい」と聞きました。なぜそんな風に”言われる”のでしょうか？

専業主婦世帯が不利と言われる背景

「専業主婦は老後資金が足りなくなりやすい」と言われる背景には、世帯収入の構造があります。専業主婦世帯では主に配偶者1人の収入に依存するため、共働き世帯と比べて生涯収入が少なくなりやすい傾向があります。収入が少なければ当然ながら貯蓄に回せる余力も限られ、老後資金の準備に差が生まれやすくなります。

また、収入源が1つであることはリスクの集中にもつながり、家計の安定性という観点でも不安要素とされることがあります。



年金制度との関係

日本の公的年金制度では、専業主婦は第3号被保険者として国民年金に加入し、基礎年金を受け取ることができます。

しかしこの年金は一定額であり、収入に応じて増える厚生年金とは異なります。共働き世帯では夫婦ともに厚生年金に加入することが多く、老後に受け取れる年金総額が大きくなる傾向があります。この違いが、専業主婦世帯の老後資金不足が懸念される理由の一つです。



貯蓄と資産形成の差

共働き世帯では、2つの収入源を生かして貯蓄や投資に資金を回しやすい特徴があります。例えば、一方の収入を生活費、もう一方を貯蓄に充てるといった方法も可能です。一方で専業主婦世帯では、教育費や住宅費などを単一の収入で賄う必要があり、資産形成のペースが遅くなることがあります。



ライフイベントとリスク

子どもの進学や住宅購入などのライフイベントは大きな支出を伴います。単一収入の家庭では、こうした支出が家計に与える影響が大きく、貯蓄を取り崩す場面も増えがちです。また、収入を支える配偶者に何らかのトラブルがあった場合のリスクも高くなります。



社会環境の変化

近年は平均寿命の延びや物価上昇により、老後に必要な資金額が増えています。医療費や介護費の負担も増える可能性があり、以前よりも多くの備えが求められるようになりました。このような環境変化も、「専業主婦は不利」と言われる理由を後押ししています。



近年の社会変化も影響

近年は平均寿命の延びや医療費の増加などにより、老後に必要とされる資金額そのものが大きくなっています。そのため、以前であれば問題なかった資金計画でも、現在では不足する可能性が指摘されるようになりました。

特に専業主婦世帯では、年金収入だけに頼ると生活水準の維持が難しくなるケースもあり、こうした背景が「不足しやすい」と言われる理由の一つとなっています。また、物価上昇の影響もあり、将来の支出が見通しにくくなっている点も不安要素です。



対策と考え方

専業主婦世帯でも、早期からの資産形成や支出管理によって老後不安を軽減することは可能です。NISAやiDeCoの活用、副収入の確保などを通じて、収入構造の弱点を補うことが重要です。重要なのは働き方の違いではなく、それぞれの状況に応じた準備を行うことだと言えるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー