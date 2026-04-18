住宅購入
『住宅購入』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月5日
2026年7月31日
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コンビニ通いをやめられない夫がFP相談で自ら宣言、家計が変わった理由
節約や家計簿より将来から逆算するライフプランの作成が重要だという
プレジデントオンライン
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娘の奨学金返済に毎月3万円を援助する場合、贈与税はかかるのか
毎月3万円を生活費として援助しその都度使うなら贈与税は不要とされる
ファイナンシャルフィールド
2026年7月26日
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年収720万円・52歳会社員が新NISAよりiDeCoを優先する理由をFPが解説
iDeCoは約7年半で拠出207万円が465万円超に育ち節税額も62万円に達したという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年7月25日
2026年7月23日
2026年7月20日
2026年7月14日
2026年7月12日
2026年7月8日
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9000万円ペアローンを組んだ共働き夫婦が離婚、夫が語る後悔
過重労働による休職で収入が減少し、夫婦関係が悪化して離婚に至ったという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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年収400万円の30代夫婦が宮崎に移住すれば庭付き一戸建ては実現できるか
注文住宅の建設費は東京と宮崎で約1530万円の差があるとのこと
ファイナンシャルフィールド