専業主婦
『専業主婦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月5日
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3800万円で買った郊外の一戸建て、30年後の査定額が300万円に
3,800万円で買った一戸建ての査定額が300万円前後と告げられ愕然としている
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年8月4日
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夫急死で月22万円の年金生活が崩壊、65歳専業主婦が直面した現実
夫が管理していた家計を把握しておらず、遺族年金は月約13万円と判明したという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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年収1200万円の30代代表が語る、お金で買えない豊かさへの想い
外食はファミレスや回転ずしが中心で高級料理はほぼ食べないという
キャリコネニュース
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年7月31日
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退職金3000万円を持つ元本部長が老後破産の危機に陥った理由
退職金3,000万円を含む4,500万円の資産が2年で3,000万円に減少したとのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年7月30日
2026年7月28日
2026年7月27日
2026年7月26日
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専業主婦がSNSアフィリエイトで大成功 自宅で月収100万円にも
週刊女性PRIME
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ライセンスの井本貴史の告白に乙武洋匡氏が反応「声を上げていきたい」
日本の福祉制度が「両親揃い・母専業主婦」前提の設計だと乙武氏は指摘する
日刊スポーツ
2026年7月25日
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手取り30万の共働き夫婦が奨学金返済で子どもを諦めるまで
世帯年収約620万円でも月4万円の奨学金返済が家計を圧迫しているとのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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元消防士の75歳男性が波乱の半生と月10万円の年金生活を語る
元消防士75歳男性は月約10万円の年金と約5000万円の貯金でリタイア生活中
livedoor ECHOES
2026年7月23日
2026年7月22日
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ねんきん定期便に載らない「加給年金」、申請しないと年42万円を取り逃す
厚生年金加入20年以上の人が対象で年約42万円が配偶者65歳まで加算される
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）