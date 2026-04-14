豆乳スープうまぁぁぁぁぁ♡【ミスド】ドーナツ以外もチェックして！「新商品」が激アツ

【ミスタードーナツ】は、ドーナツ以外のメニューもおすすめ！ 今回は、4/1から販売がスタートしたばかりの「冷やし麺」をご紹介します。手軽に食べたいランチにぴったり。9月下旬までの期間限定なので、ぜひリピートしてみて。

3種類の冷やし麺が登場！

4/1より販売がスタートしたのは、3種類の「涼風麺」。和風・洋風・中華風のラインナップで、いずれも柑橘の味わいがアクセントになっています。食べきりやすい量なので、軽めのランチや休憩にぴったり。お気に入りのドーナツと一緒に楽しむのもいいかも。9月下旬までの販売予定ですが、順次販売終了とのことなので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

濃厚ながら柑橘の爽やかさも

@ftn_picsレポーターHaruさんが「豆乳スープうまぁ」「箸が止まらなくなりました」と絶賛の「柚子入り豆乳担々涼風麺」。「濃厚でコク深いごま豆乳スープ」（公式サイトより）と肉味噌に、柚子がアクセントになっています。ラー油のピリ辛さも相まって、食欲が落ちているときもパクパク食べ進められそうです。イートイン価格\682（税込）。

和風 × おろし × チキン

さっぱり系の冷やし麺を食べたいときは「かぼす香る鶏みぞれ涼風麺」がおすすめです。ごろっとした鶏もも肉にあわせたのは、大根おろしとかぼすの風味。ベースは和風スープなのであっさりとおいしく食べられそうです。トッピングの海苔もうれしいポイント。がっつり食べたい時はドーナツやパイと一緒に楽しむのもいいかも。イートイン価格\682（税込）。

トマトの洋風冷やし麺

トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え」は、レポーターHaruさんによると「いか、えび、にんじん、枝豆、キャベツなども入っていて具沢山」で満足度が高そう。「さっぱりとしたトマトレモンスープが絡んだ麺と、塩味の効いたレモン酢ジュレを一緒に食べると美味しさ120点」と絶賛。海鮮と野菜の組みあわせで、ヘルシーな印象です。イートイン価格\682（税込）。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A