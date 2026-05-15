ミスタードーナツが6月3日から発売を予定している人気商品「もっちゅりん」について、事前予約の開始日となった5月14日の午前7時よりミスドネットオーダーへのアクセスが集中。待機時間が長く発生する事態となりました。これを受け、同社は公式サイトにてお詫びの文書を発表。予約開始翌日の時点でもアクセスしづらい状況が続いており、ネット上ではあきらめの声もあがっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこち