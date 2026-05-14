ダスキンが運営するミスタードーナツが14日、公式サイトにて、「もっちゅりん」（全3種）の事前予約の影響によるアクセス集中をお詫びした。【画像】 “もっちゅり食感”が特長！大きな反響を受けているもっちゅりんきょう朝7時から開始した「もっちゅりん」の事前予約について、「現在、ミスドネットオーダーにて大変多くのご注文をいただいており、長くお待ちいただく状況が発生しております」と説明。「お客様には大変ご不