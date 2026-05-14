ミスタードーナツが、“もっちゅり食感”が特長のドーナツ「もっちゅりん」全3種を6月3日から期間限定で販売します。5月14日午前7時から「ミスドネットオーダー」で予約受付が開始され、SNS上では「サイトがつながらない」「1時間待った」と話題になっています。【画像】ひぇ…コチラがミスドの絶望的な「予約画面」です（8枚）人気のもっちゅりん、「予約予想待機時間2542分」！？「もっちゅりん」は、2025年にミスタードーナツ