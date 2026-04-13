木南晴夏、アイドルとして芸能界デビューしていた「向いてなかったですね」 ともに活動した“異色の”メンバーにも注目集まる
俳優の木南晴夏（40）が13日放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深0：55）に出演。アイドルとしてデビューした当時を振り返った。
【写真】「本当イケメン」「DNA凄すぎる」あびる優の“マッチョ”な甥っ子が顔出し ※3、6枚目
この日木南は現在放送中のフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）で共演する俳優の中村俊介とともにゲスト出演。そしてそんな2人を占ったのが星氏だった。
木南は2018年6月に玉木宏（46）と結婚。20年に第1子、25年12月には第2子を出産した後も、精力的に俳優業を続けているが、芸能界デビューはアイドルとしてだった。木南はアイドルとしての日々を「向いてなかったですね」と正直に振り返り「もともと女優さんをやりたかったんだということを思い出した。『何がやりたかったんだっけ？』って考えたときに、やっぱり私は女優さんがやりたいなと思って、事務所に『女優のオーディションを受けたい』と言って、そこから受けさせてもらえるように」と語った。
また番組では木南がデビューしたグループ「Licca」についても紹介されたが、木南のほか、酒井彩名、あびる優とともにアイドル活動をしていた過去に、VTRを見守っていたみちょぱは「すごいメンバー」と驚いた表情を浮かべていた。
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この日木南は現在放送中のフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）で共演する俳優の中村俊介とともにゲスト出演。そしてそんな2人を占ったのが星氏だった。
木南は2018年6月に玉木宏（46）と結婚。20年に第1子、25年12月には第2子を出産した後も、精力的に俳優業を続けているが、芸能界デビューはアイドルとしてだった。木南はアイドルとしての日々を「向いてなかったですね」と正直に振り返り「もともと女優さんをやりたかったんだということを思い出した。『何がやりたかったんだっけ？』って考えたときに、やっぱり私は女優さんがやりたいなと思って、事務所に『女優のオーディションを受けたい』と言って、そこから受けさせてもらえるように」と語った。
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