障害のある子ども向けの児童通所施設に通う5歳の女の子を自宅アパートに連れ込み、わいせつな行為をした上、動画を撮影したとして、施設の職員だった46歳の男が警視庁に逮捕されたことがわかりました。

わいせつ誘拐などの疑いで逮捕されたのは、東京・八王子市の後藤隆也容疑者（46）です。

後藤容疑者は、おととし2月、当時勤めていた千葉県内の障害児通所施設に通う5歳の女の子に対し、13歳未満であることを知りながら自宅アパートへ連れ込みわいせつな行為をした上、スマートフォンで動画4本を撮影した疑いがもたれています。

捜査関係者によりますと、後藤容疑者は当時送迎を担当していて、女の子を送迎中に、当時自身が住んでいた松戸市のアパートへ連れ込み犯行に及んだということです。

取り調べに対し、後藤容疑者は「覚えていません」と容疑を否認しています。

おととい（11日）、警視庁が家宅捜索を行った結果、後藤容疑者の自宅や車などから“児童に関する性的嗜好が表に記載されたDVD”などが、押収されたということです。

去年11月、警視庁に情報提供があったことから事件が発覚しましたが、後藤容疑者をめぐっては複数の児童が関わる情報提供があるということで、警視庁は余罪を追及しています。

後藤容疑者は、これまでにも別の複数の施設で児童に関わる仕事をしていたということです。