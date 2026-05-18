栃木県の強盗殺人事件について、現場にも行かれた元神奈川県警捜査1課長の鳴海達之さんに、次の3つのポイントについてうかがいます。1．容疑者の“スピード逮捕”2．これまでの“トクリュウ”との違い3．今後の捜査は？■カギは最初に逮捕された“実行役”現場から見えた事件の特徴は？1つ目「容疑者の“スピード逮捕”」についてです。警察は事件発生当日の先週14日、実行役とみられる16歳の少年1人を逮捕しました。翌日の15日