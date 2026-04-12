ME:IのAYANEがaikoの「カブトムシ」生歌唱、あまりの可愛らしさにSNSで多くの反響が寄せられた。

【映像】ME:I・AYANEの新しいヘアスタイル（aikoを熱唱するシーンも）

ABEMAの開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、2026年4月12日（日）に「あざとくて何が悪いの？特別版 令和の最強あざカワソングSP」が放送された。地上波とABEMAで同時放送された本番組には、MCの山里亮太と鈴木愛理に加え、スタジオ初登場となるME:I（KEIKO、AYANE）、中川安奈、ONE N' ONLY（関哲汰）、リンダカラー∞が登場。「令和最強のあざかわソングランキング BEST10」をテーマに、熱いトークを繰り広げた。

ME:IのAYANEは、スタジオで「カブトムシ」をあざとく歌い上げることに。サビの「あなた」という歌詞でゲスト一人ひとりと目を合わせるテクニックを披露し、歌唱後には「え、すごい緊張しちゃいました」とはにかんで見せていた。

この歌唱と今回披露した新しいヘアスタイルに「かわいい」「うますぎ可愛すぎ」「世界一可愛い」「うま」「声がいい」「この髪型天才やろ」「高見文寧ちゃん今の髪色と髪型過去1正解だ！似合ってる」「結構くらってる」「可愛すぎる〜」「神回」「鳥肌」「最高」「ロングヘアーじゃないほうが似合うと思う」などの声が多く寄せらていた。