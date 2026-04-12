新年度がスタートしました。テレビ各局では、有名アナウンサーの退社が相次いでいます。芸能界では女優の広末涼子（45）が約1年ぶりに活動再開を発表しました。また、2024年7月にロケバス内で女性に性的暴行を加え、不同意性交罪などに問われた元お笑いトリオ「ジャングルポケット」斉藤慎二被告（43）の裁判が始まりました。いつものメンバーが深掘りします。

リポーター 元「ジャングルポケット」斉藤慎二被告の裁判が始まったね。

ワイドデスク 2024年にロケバス内で20代女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの罪で在宅起訴された。売れっ子芸人のスキャンダルだけに、当時の衝撃は大きかった。

本紙デスク 先月13日の初公判で斉藤は「同意してくれていると思っていた」と起訴内容を否認。示談の交渉もしていたみたいだけど、斉藤が無罪を主張したことで、被害女性はそれを拒否する意向を示した。

週刊誌記者 物的証拠がなくても、話のつじつまや流れに信用性があれば有罪になる可能性が高い。過去の同じような事例を見ると、斉藤側から決定的な無罪の証拠が出ない限り、有罪判決が下されそうだ。

リポーター 法廷で職業を聞かれたときに「芸人です」と答えたのが印象的だったね。被害女性に提示した示談の条件の中には「芸能活動の継続」があったし、芸能界への復帰を視野に入れているのかな？

週刊誌記者 初公判後、初めてバウムクーヘンの販売会を行った日に突撃取材してきた。芸能界への思いを質問したけど、弁護士に話さないよう言われていたみたいで「取材には答えられないんです」と言っていた。

ワイドデスク 昨年から各地でバウムクーヘンの販売会を行っていたけど、初公判後に実施の告知が出たときは驚いたね。

本紙デスク 斉藤には重度のギャンブル癖があり、数千万〜1億円にも上る借金を抱えているとも聞く。芸人としての仕事が当面見込めない以上、バウムクーヘン販売が貴重な収入源の一つなのかもしれないな。

週刊誌記者 販売会では、客一人一人と「はぁーい！」と持ちネタを決め、明るく写真撮影に応じる姿が印象的だった。ただ、昨年の販売会では開店前から100人以上が行列を作っていたけど、裁判後は客はまばら。裁判で斉藤のロケバス内での行為が明らかになって、風当たりが強くなったのかな。

ワイドデスク 事件前も、報道されただけで2度の不倫行為があった。今回の件も、有罪無罪にかかわらず仕事中のロケバス内で行為に及んだことに嫌悪感を抱いている人も多い。イメージ回復は簡単ではなさそうだね。

リポーター 刑事事件に詳しい弁護士は、早ければ夏までに判決が出ると言っていた。裁判の行方に引き続き注目だね。