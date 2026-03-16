2024年7月、ロケバスの車内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われている、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバーの斉藤慎二被告（43）に対する初公判が、3月13日に東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれた。昨年3月の起訴から約1年、沈黙を破って法廷で語られたこととは--。裁判を傍聴した筆者が詳報する。◆現在の仕事は…「芸人です」東京地裁の4階にある429号法廷。この法廷は、芸能人や