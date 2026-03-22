3月20日から22日にかけて、元「ジャングルポケット」の斉藤慎二被告が、山梨県甲府市でバウムクーヘンを販売した。現在、性的暴行容疑で公判中だが、その販売手法に厳しい目が注がれている。斉藤被告は、2024年にテレビ番組収録中のロケバス内で、女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつ等の罪で、東京地検に在宅起訴された。2026年3月13日に初公判がおこなわれ、ロケバス内でおこなわれた事案の実態が明ら