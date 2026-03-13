元ジャングルポケット・斉藤慎二被告の初公判が3月13日に開かれたが、被害女性との主張と真っ向から対立。泥沼化の様相を見せている。「事件があったのは約2年前の2024年7月。番組のロケバス車内で、その日、初対面の女性に性的暴行を加えたとされています」（芸能担当記者）東京地裁で開かれた初公判には、傍聴券20枚に対し約300人が詰めかけるなど、注目度の高さがうかがえたが、そこで明らかになったのは、両者の深い溝だっ