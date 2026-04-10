一部ポケモンの性別表記に誤り修正 新作ゲーム『Pokemon Champions』不具合発表
8日に配信がスタートした『ポケモン』の新作ゲーム『Pokemon Champions』（Nintendo Switch版）が、ゲーム内に発生している不具合を発表し、一部修正したことを発表した。登場するポケモン「エルレイド」は、性別「オス」しか存在しないが、なぜか同ゲームでは「メス」も登場しており、ネット上で話題になっていたが、公式は「一部のポケモンの性別表記に誤りがある」と説明した。
【画像】ネット騒然！性別に誤りがあったポケモン「メスのエルレイド」
公式サイトでは、確認済みで修正対応を進めている不具合について「「やどりぎのタネ状態」の説明文が誤っている。誤：最大HPの１／１６のダメージを受けて 正：最大HPの１／８のダメージを受けて、なお、バトル中は正しい計算がされております」「チュートリアルの一部のポケモンの性別表記に誤りがある」「バトル中に技の詳細を見ながら「メガシンカ」にカーソルを合わせ、Bボタンを押すと技が選択できない。※本現象が発生した際、「-」ボタンで降参ウィンドウを出して閉じると技が選択できるようになり、選択できなくなる状態を回避することができます」「『Pokemon HOME』からポケモンを遠征する際に通信エラーが発生することがある」。これらは、今後のデータ更新、メンテナンスにて修正すると報告した。
また、修正済みの不具合は「特定の条件下でお互いのポケモンが同時にメガシンカする時、意図しない順番になることがある」「アンコール状態になると、特性「ひらいしん」が正しく発動しないことがある」「公開されたコーディネートチームの一部のポケモンの性別表記に誤りがある※今後公開されるコーディネートチームは正しい性別表記に修正されます」「「くろいきり」「にほんばれ」などの一部変化技を使った際に、HPの表示が正しく表示されないことがある」「特性「ちからずく」のポケモンがアンコールされて「りゅうのまい」をしても、攻撃と素早さが上昇しない」と伝えた。
ポケモンバトルにフォーカス当てた『Pokemon Champions』は、これまでの『ポケットモンスター』シリーズ同様のポケモンバトルを楽しむゲーム。ポケモンのタイプや特性、わざの選択など様々な要素を活かして勝利を掴む奥深さはそのままに、Nintendo Switchやスマートフォンでクロスプラットフォームでの勝負を楽しんでいく。
また、『Pokemon Champions』では勝敗に応じてランクが変動する「ランクバトル」や気軽に戦える「カジュアルバトル」で世界中のトレーナーと腕を競い合うことはもちろん、家族や友だちと「プライベートバトル」もできる。
さらに、ポケモンホーム との連携も決定。これまで仲間にした一部のポケモンもバトルで活躍させることができ、お気に入りのポケモンと一緒に、世界中のポケモントレーナーとバトルを楽しめる。スマホ版が夏に配信される。
（C）Pokemon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
【画像】ネット騒然！性別に誤りがあったポケモン「メスのエルレイド」
公式サイトでは、確認済みで修正対応を進めている不具合について「「やどりぎのタネ状態」の説明文が誤っている。誤：最大HPの１／１６のダメージを受けて 正：最大HPの１／８のダメージを受けて、なお、バトル中は正しい計算がされております」「チュートリアルの一部のポケモンの性別表記に誤りがある」「バトル中に技の詳細を見ながら「メガシンカ」にカーソルを合わせ、Bボタンを押すと技が選択できない。※本現象が発生した際、「-」ボタンで降参ウィンドウを出して閉じると技が選択できるようになり、選択できなくなる状態を回避することができます」「『Pokemon HOME』からポケモンを遠征する際に通信エラーが発生することがある」。これらは、今後のデータ更新、メンテナンスにて修正すると報告した。
ポケモンバトルにフォーカス当てた『Pokemon Champions』は、これまでの『ポケットモンスター』シリーズ同様のポケモンバトルを楽しむゲーム。ポケモンのタイプや特性、わざの選択など様々な要素を活かして勝利を掴む奥深さはそのままに、Nintendo Switchやスマートフォンでクロスプラットフォームでの勝負を楽しんでいく。
また、『Pokemon Champions』では勝敗に応じてランクが変動する「ランクバトル」や気軽に戦える「カジュアルバトル」で世界中のトレーナーと腕を競い合うことはもちろん、家族や友だちと「プライベートバトル」もできる。
さらに、ポケモンホーム との連携も決定。これまで仲間にした一部のポケモンもバトルで活躍させることができ、お気に入りのポケモンと一緒に、世界中のポケモントレーナーとバトルを楽しめる。スマホ版が夏に配信される。
（C）Pokemon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK
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