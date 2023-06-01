【ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition】 4月30日 発売 価格：1,800円 レーティング：IARC 3+ ジュピターは、Nintendo Switch用パズル「ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition」を4月30日に発売する。ダウンロード専用で価格は1,800円。 ドット絵パズル「ピクロスS」シリーズに、「悪魔城ドラキュラ（Castlevania）」シリーズや「魂斗