任天堂：2026年3月期 決算説明会（オンライン）質疑応答】 5月12日 掲載 任天堂は5月12日、2026年3月期決算説明会（オンライン）における質疑応答の内容を公表した。 今回の質疑応答に応じたのは任天堂 代表取締役社長の古川俊太郎氏と執行役員の村上元氏。質問の内容としては、Nintendo Switch 2 ハードウェアについてや、「ポケットモンスター」シリーズ、「マリオカ&#