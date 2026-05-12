任天堂は5月8日、同社が展開する家庭用ゲーム機「Nintendo Switch 2」などの価格変更を発表した。軒並みおよそ1万円の値上がりとなっており、SNS上では驚きの声が挙がっている。なお、価格の変更日は5月25日からだ。●オンラインプレーなどの有料サービスも値上げへ家庭用ゲーム機については、4モデル値上げをアナウンスしている。・Nintendo Switch 2 日本語・国内専用4万9980円 → 5万9980円・Nintendo Switch有機EL