【きょうから】マクドナルド、“McCafeで初”キャラコラボ2種 4・10より限定発売、ハローキティ＆ポムポムプリン CMにあの出演
日本マクドナルドは、きょう10日から5月中旬までの期間限定で、サンリオの人気キャラクター、ハローキティ＆ポムポムプリンとコラボレーションした新商品「ハローキティのジューシーいちごスムージー」と「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」を販売する。
【画像】パッケージもかわいい！McCafe初のキャラコラボ2種
McCafe初のキャラクターコラボレーションとした2つの新商品で、“マックに甘いの飲みにこないか？”というメッセージを伝える。
ハローキティとコラボした「ハローキティのジューシーいちごスムージー」は甘みと酸味のバランスが絶妙な、まるでいちごのジェラートを食べているかのようなジューシーさと満足感のある新作スムージーとなる。
ポムポムプリンとコラボした「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」はコクのあるカスタード味のフラッペドリンクとカラメルソース、なめらかなホイップクリームが合わさり、まるでプリンそのものを飲んでいるようなおいしさが楽しめる新作フラッペとなる。
なお同新商品は、バリューセットに＋200円（税込）でセットドリンクとして付けることができる。McCafe販売店舗のみ、六本木ヒルズ店では実施していない。
10日から、あのがハローキティ&ポムポムプリンとCM初共演した新CMが放送。氣志團「One Night Carnival」の替え歌をあのが全力歌唱し、歌声に合わせてハローキティ＆ポムポムプリンがノリノリな表情とキュートなポーズ、コミカルなダンスで、商品の魅力を伝える。
【画像】パッケージもかわいい！McCafe初のキャラコラボ2種
McCafe初のキャラクターコラボレーションとした2つの新商品で、“マックに甘いの飲みにこないか？”というメッセージを伝える。
ハローキティとコラボした「ハローキティのジューシーいちごスムージー」は甘みと酸味のバランスが絶妙な、まるでいちごのジェラートを食べているかのようなジューシーさと満足感のある新作スムージーとなる。
なお同新商品は、バリューセットに＋200円（税込）でセットドリンクとして付けることができる。McCafe販売店舗のみ、六本木ヒルズ店では実施していない。
10日から、あのがハローキティ&ポムポムプリンとCM初共演した新CMが放送。氣志團「One Night Carnival」の替え歌をあのが全力歌唱し、歌声に合わせてハローキティ＆ポムポムプリンがノリノリな表情とキュートなポーズ、コミカルなダンスで、商品の魅力を伝える。