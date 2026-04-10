マクドナルド、ハローキティ＆ポムポムプリンとのコラボ新作を発表

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　日本マクドナルドは、きょう10日から5月中旬までの期間限定で、サンリオの人気キャラクター、ハローキティポムポムプリンコラボレーションした新商品「ハローキティのジューシーいちごスムージー」と「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」を販売する。

【画像】パッケージもかわいい！McCafe初のキャラコラボ2種

　McCafe初のキャラクターコラボレーションとした2つの新商品で、“マックに甘いの飲みにこないか？”というメッセージを伝える。

　ハローキティとコラボした「ハローキティのジューシーいちごスムージー」は甘みと酸味のバランスが絶妙な、まるでいちごのジェラートを食べているかのようなジューシーさと満足感のある新作スムージーとなる。

　ポムポムプリンとコラボした「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」はコクのあるカスタード味のフラッペドリンクカラメルソース、なめらかなホイップクリームが合わさり、まるでプリンそのものを飲んでいるようなおいしさが楽しめる新作フラッペとなる。

　なお同新商品は、バリューセットに＋200円（税込）でセットドリンクとして付けることができる。McCafe販売店舗のみ、六本木ヒルズ店では実施していない。

　10日から、あのがハローキティ&ポムポムプリンCM初共演した新CMが放送。氣志團「One Night Carnival」の替え歌をあのが全力歌唱し、歌声に合わせてハローキティポムポムプリンがノリノリな表情とキュートなポーズ、コミカルなダンスで、商品の魅力を伝える。