東京・富ヶ谷のスペシャルティチョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate -（ミニマル）」から、夏限定の「チョコレートかき氷」が2026年6月1日より登場します。暑い季節にもチョコレートを心ゆくまで楽しんでほしいという想いから生まれた一皿は、カカオの個性を重ねた専門店ならではの味わい♡ひんやりとした氷と豊かなチョコレートの香りが溶け合う、この夏注目のご褒美スイーツ