27日午後、愛知県春日井市の国道19号で、トラックなど3台が絡む事故があり、70代くらいの女性が意識不明の重体です。 消防によりますと、27日午後3時20分ごろ、春日井市東野町の国道19号で、「トラックと軽自動車2台の事故」と当事者から119番通報がありました。 警察によりますと、トラックが軽乗用車に追突し、そのはずみで軽乗用車が前の軽トラックに追突しました。 この事故で、軽乗用車の助手席に乗っていた