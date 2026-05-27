イーロン・マスク氏は2022年にTwitterを買収し、社名とサービス名をXに変更した。日本人もよく使うSNSはこの時、どう変わったのか。カナダの歴史学者の著書より、イーロンの狙いを紹介する――。（第1回）※本稿は、クィン・スロボディアン、ベン・ターノフ、訳・樋口武志『マスキズム 新たな独占の時代』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。Twitterのログイン画面が表示されているスマートフォン（写真＝Solen Feyissa／CC-