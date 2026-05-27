高知県庁高知県は27日、同県四万十市の障害者支援施設「レジデンスわかふじ」で、利用者にシャワー室で裸のまま食事をさせ、長時間放置し死亡させた虐待があったとして、3カ月間新規利用者受け入れ停止の行政処分をしたと発表した。施設側は「誠に遺憾。施設に対する信頼を損ね心よりおわびする。反省し、改善に努めていく」とコメントした。県によると、利用者は1月9日、シャワー浴時に必要な見守り支援を受けず、長時間放