りそなグループBリーグチャンピオンシップ決勝長崎ヴェルカはきのうのGAME3で琉球を破り、初めてのリーグ制覇を成し遂げました。 日本一に王手をかけたヴェルカは序盤からエンジン全開で攻め込みます。 前半の流れを作ったのは馬場。 BABA BOOM(ババブーン)を決めると、ブラントリーやイヒョンジュンのスリーポイントなどで得点を重ね13点リードで前半を折り返します。 さらに