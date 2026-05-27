お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜午後8時）に出演。自身のコレクション癖にくぎを刺した妻のひと言を明かした。この日のテーマは「住まいのトラブル110番」。昨年8月に結婚し、1月に長男が誕生したケンコバは「結婚してかみさんと一緒に住んでるんですけど。元々僕が持ってたものが消えていってるんですよ」と告白した。また「そんなすごいものじゃないんですけど